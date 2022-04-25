«Вытащила эту маленькую»: Кудрявцева запечатлела дочь в пышном платье за сборкой матрешки

Дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова – Маше в августе этого года исполнится четыре года. многомиллионная аудитория телеведущей с особым трепетом ждет новых видеороликов, в которых популярная блондинка фиксирует буквально каждый шаг юной дочери.
На этот раз Кудрявцева порадовала своих фанатов кадрами, на которых Маша, наряженная в бледно-розовое пышное платье и белые носочки, с интересом собирала матрешку.
«Вытащила эту маленькую. Вот так надо, закрыть вот так», — размышляла звездная наследница, проводя нехитрые манипуляции.
Напомним, с хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева в браке с 2013 года. В следующем году пара отметит десятилетие семейной жизни.
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