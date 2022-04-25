«Это было модным и безопасным»: продюсер назвал «больное место» любого артиста

Недавно звездный продюсер Кирилл Чибисов рассекретил заработки некоторых звезд. Так, выяснилось, что, например, Светлана Лобода получала за каждое выступление по 100-150 тысяч евро. Артистка предпочитала брать такие суммы только в конвертах. Примерно такие же деньги зарабатывал и Андрей Данилко, выступая на корпоративах для русских олигархов в Дубае и Испании.

«У любого исполнителя есть больное место — это его личный кошелек. На протяжении 14-15 «жирных» лет в России — а для артистов «нулевые» и «десятые» были жирными — звезды накопили приличный капитал. В 90% случаев исполнители хранят деньги не в украинских и не в российских банках, а в западных. Это было модным и казалось безопасным», — цитирует NEWS.ru Чибисова.

Напомним, ранее Чибисов рассказал, кто помог Светлане Лободе стать большой звездой и почему она может получить российский паспорт даже после всего сказанного ею в связи в последними событиями в мире.

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