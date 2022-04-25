«Поддерживал финансово»: стало известно, кто на самом деле «раскрутил» Лободу

В начале своей карьеры Светлана Лобода была весьма скромной артисткой. По словам звездного продюсера Кирилла Чибисова, в Москву она приезжала из Киева на поезде, останавливалась в простой гостинице, а за концерт получала 5-10 тысяч долларов.

Когда на певицу обрушилась популярность, аппетиты по вознаграждениям выросли в разы. В последнее время Светлана брала за выступление по 100-150 тысяч евро, причем, строго в конвертах. А предшествовала такому успеху кропотливая работа ее продюсера Нателлы Крапивиной и ее отца.

«У Нателлы папа — украинский олигарх, и он поддерживал эту идею, в том числе поддерживал финансово. Потом Лобода стала очень хорошо зарабатывать», — цитирует NEWS.ru Чибисова.

Напомним, с Нателлой Крапивиной Светлана Лобода попрощалась в прошлом году после 11 лет совместной работы.

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