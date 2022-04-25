«Сразу минус 10 лет»: Михаил Галустян изменил внешность

С наступлением весны многие звезды стремятся поменять что-то в своей внешности и обращаются за помощью к бьюти-мастерам. Недавно кардинально преобразилась экс-жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина. Теперь ее примеру последовал Михаил Галустян.

Нет, артист не стал перекрашивать волосы в блонд. Ему достаточно просто побриться, отказавшись от своей пышной растительности на лице, как перед поклонниками предстает совершенно новый молодой человек. И Галустян давно разгадал, в чем секрет его молодости.

«Вот как побреюсь — сразу минус 10 лет», — подписал кадры Михаил Галустян в своем Telegram-канале.

Видео Галустян показал своим подписчикам в Telegram-канале. Многие поспешили прокомментировать преображение своего любимца.

«То, что нужно», «Аплодисменты», «Михаил, прекрасно выглядите», «Минус 20 лет!», «Прям так непривычно! Но действительно прям моложе», «Ну прям совсем как мальчик», «С бородой лучше!!!», «Еще подстричься, еще минус . У меня так же», «Сказать честно, с бородой лучше», «Без бороды как без штанов», «Красавчик», «Прям лапочка», — обсуждают фолловеры новую внешность артиста.

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