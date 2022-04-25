«Самый классный костюм, самая крутая маска»: поклонники обсуждают новое разоблачение на шоу «Маска»

Во втором полуфинале шоу «Маска» разгорелась настоящая драма. Жюри предстояло выбрать, кто – Анубис или Мухомор – покинет проект. Терзаемые совестью судьи все-таки решили, что снять маску должен артист в костюме гриба.

Под бурные аплодисменты и восклицания Мухомор разоблачился, и на сцене оказался актер Евгений Дятлов. Для жюри такой поворот оказался ожидаемым, поскольку все вершители назвали это имя.

А вот поклонники шоу в Сети негодуют, поскольку уверены, что этот участник достоин если не победы, то выхода в финал точно.

«Козерога и Мухомора жаль! Такие талантливые!», «По сравнению с Мухомором, Анубис бледная поганка», «Евгений Дятлов и Алиса Мон! Какие они классные! А идиотская песня в исполнении Саруханова просто огонь! А вот лучше сегодня был все-таки Мухомор!», «Мухомор самый классный костюм, самая крутая маска.. Жаль, что больше не увижу. Дятлов большой талант. Круче Анубиса. Смотреть шоу буду теперь только из-за монстрика», «Как же нам будет не хватать Мухи. Украшение этого сезона!», «Мухоморчика жалко, тоже хотела видеть его в финале», — переживают зрители в Telegram-канале проекта.

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