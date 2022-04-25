«Алла когда-то настоящим творчеством занималась»: Кормухина – о «заблудших» Пугачевой и Галкине

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» вспомнила, как 20 лет назад состоялось ее знакомство с телеведущим Максимом Галкиным за кулисами одного модного московского клуба.

По словам певицы, к ней подошел приятный мальчик. Говорил Галкин с манера, волнуясь. Телеведущий тогда признался, что без ума от творчества Ольги Кормухиной. Она про себя подумала: воспитание у Галкина приличное, но уже тогда понимала, что подался он не туда.

«Спустя годы мальчик подрос, сориентировался и влился в общий строй. Да и Алла когда-то ведь настоящим творчеством занималась, но недаром наш наставник нас предупреждал: бойтесь Иудина греха! Мы почему-то думали, что предательства, но нам пояснили: сребролюбия, оно, как и гордость, порождает многие другие страсти». Ольга Кормухина

Напомним, что Максим Галкин с Аллой Пугачевой уже второй месяц живет в Израиле. При этом телеведущий уже не раз позволял себе негативные отзывы о родной стране.

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