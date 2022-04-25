«Сожалею»: Барановская откровенно высказалась о личной жизни

Ведущая признается, что хочет встретить свою любовь и выйти замуж.

Юлия Барановская воспитывает от Андрея Аршавина троих детей – двух сыновей и дочку. С футболистом она рассталась много лет лет назад, но замуж так и не вышла. Зато построила головокружительную карьеру. Теперь она и телеведущая и на радио ее голос можно услышать.

«Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии появится, чтоб я до 150 жила», — призналась Барановская в эфире «Русского радио».

При этом Юлия не теряет надежды, что когда-то сможет пойти под венец и даже родить наследников.

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