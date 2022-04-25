«Очень насыщенный»: Волочкова блеснула роскошным декольте, позируя в силуэтном мини-платье

Накануне праздника Пасхи Анастасия Волочкова призналась, что не умеет печь куличи и даже красить яйца. Зато блондинка с особым трепетом относится к вере и довольно часто бывает в святых местах.

В Пасху она взобралась на колокольню Никольского храма и даже позвонила в колокола. А после блондинку ждал романтический вечер.

В своем телеграм-канале балерина опубликовала снимки, на которых позировала с букетом белых роз и в розовом мини-платье. Наряд позволил Анастасии блеснуть ее роскошным декольте.

«Мой день праздничный был очень насыщенным! И завершается в очень красивой и романтической атмосфере. Я три часа еще в зале балетном провела. Послезавтра спектакль. Жду вас!» — написала Волочкова.

Напомним, несколько дней назад Анастасия Волочкова побывала в родном Санкт-Петербурге, куда ее свозил бывший возлюбленный по имени Олег.

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