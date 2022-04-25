Именинница: Севастьянова смело распахнула красивое декольте в свой день рождения

Каролина Севастьяна отмечает день рождения. 25 апреля олимпийской чемпионке по художественной гимнастике исполнилось 27 лет.

В своих соцсетях спортсменка поделилась первыми снимками наступившего дня, где позировала с букетом цветов и шаром в виде бутылки шампанского. Она позировала в белой просторной рубашке, блеснув красивым декольте и не сдерживала эмоций.

«С днем рождения, красавица! Вау, поздравляем! Счастья тебе», — писали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, недавно Севастьянова вернулась из Африки, где была задействована в шоу «Звезды в Африке». По время поездки «художница» успела побывать на сафари, где посмотрела животных в дикой природе и сделала красивые снимки.

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