По-семейному: как Петросян с молодой женой и маленьким сыном отметили праздник

Наследнику юмориста – два года.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в 2020-м. Молодая жена юмориста родила ему сина Вагана, правда, долгое время пара скрывала его появление на свет.

В своих соцсетях Татьяна часто делится снимками с малышом, а в канун праздника Пасхи показала, как всей семьей они сходили в храм.

«Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. Самый теплый семейный праздник в году», — подписала Татьяна серию весенних кадров.

Молодая мама нарядила двухлетнего сына в клетчатую драповую куртку и оранжевую шапку. В руках Ваган держал корзинку с пасхальными яствами.

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