«Понравилось?»: Севастьянова в микрошортиках раскинула «бесконечные» ноги на африканском отдыхе

Гимнастка отметилась на проекте «Звезды в Африке».

Недавно гимнастка Каролина Севастьянова побывала в Африке, где отметилась на проекте ТНТ «Звезды в Африке». Между съемками олимпийская чемпионка 2012 года успела побывать на знаменитом африканском сафари, о чем сообщила своим фанатам в соцсетях.

Спортсменка поделилась снимками, на которых позировала в микрошортиках, блеснув своими «бесконечными» ногами.

«Это я в Африке успела съездить на сафари и увидеть почти всех животных. Кто смотрел новую серию «Звезд в Африке»? Скандалы, интриги, расследования. Понравилось?» — спросила Севастьянова у фанатов.

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Добавим, 25 апреля гимнастка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

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