Дело было на сцене: Клава Кока распахнула юбку и показала, что под ней

Певица выбирает откровенные наряды и не стесняется демонстрировать себя.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Хочешь» Клава Кока накануне снималась в шоу на телеканале «Пятница!». Появившись перед зрителями в серебристом платье асимметричного кроя, звезда не стала прятать красоту своих длинных ног и распахнула подол, явив публике легинсы с прозрачными вставками до бедра.

Поклонники пришли в восторг от появившейся любимицы в откровенном наряде. Несмолкающие овации искупали звезду в любви зрителей.

Ранее Клава Кока произвела впечатление на Павла Волю. Она появилась перед ним в мини-юбке, чем вызвала восхищение шоумена – девушка стала героиней его шоу «Импровизация» и весело провела время.

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