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«Это у нас семейное»: Безруков запечатлел повзрослевших дочь и сына

Режиссер Анна Матисон родила актеру троих детей.

«Это у нас семейное»: Безруков запечатлел повзрослевших дочь и сына
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Пять лет назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. В том же, 2016-м году, у них родилась дочь, которую назвали Мария. Спустя еще два года в семье родился сын Степан. А в прошлом году в семье появился еще один мальчик – Василий.

В своей соцсети актер поделился снимками с дочкой и старшим сыном, которые катались на велосипедах.

Мария Безрукова
Мария Безрукова. Фото: соцсети

«Любовь к велосипедам — это у нас семейное! Помню, как радовалась Аня, когда я подарил ей спортивный велосипед. С тех пор мы начали кататься вместе, и дети наши тоже не отстают. Стёпе подарили велосипед на 2 года, и он сразу поехал. Уже пора покупать двухколесный», — написал Безруков.

Степан Безруков
Степан Безруков. Фото: соцсети

Напомним, недавно актер сообщил, что Анна Матисон решила описывать в своих соцсетях их историю любви. Звезда «Бригады»  так воодушевился повествованием, что предложил жене даже написать книгу.

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