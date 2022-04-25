«Этот абьюзер, этот позер, этот женат, этот альфонс»: Ксения Бородина высказалась о мужьях

Телеведущая Ксения Бородина сейчас не замужем. Она накопила богатый опыт в личной жизни и нередко рассуждает на тему отношений, брака, мужчин. И на этот раз поразмышляла в своем Telegram о плюсах и минусах замужества в разном возрасте.

Она убеждена, что с возрастом найти половинку сложнее — накопленный опыт позволяет быстро распознавать истинную личность человека.

«Если попадется хороший человек, то не важно, в каком это возрасте случилось! Но я согласна, с тем, что с возрастом уже видишь, кто есть кто, и ошибиться сложнее, все минусы сразу видишь… считываешь, что человек из себя представляет. Плюс ты уже взрослая и не совсем готова мирится, как по глупости в молодости. Уже как сканер видишь, так, этот абьюзер, этот позер, этот женат, этот альфонс» — высказалась о замужестве телеведущая.

Сама Бородина совсем недавно вновь скандалила со своим бывшим мужем Курбаном Омаровым, которого ее поклонники считали альфонсом. Теперь он стал блогером, но теледива убеждена, что это благодаря ее заслугам: она якобы помогла ему набрать 4 миллиона подписчиков, на которых тот теперь зарабатывает.

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