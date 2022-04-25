«Как вам?»: Рудова предстала в новом образе, не на шутку взволновав фанатов

Наталья Рудова буквально пропадает на съемочных площадках. Только недавно она вернулась из Африки, где участвовала в проекте «Звезды в Африке», но одной из первых покинула проект. Теперь Наталья подготовилась к съемкам нового сериала, поработав над своей внешностью.

«Завтра первый съемочный день. Проект «В активном поиске-2». Готовлю новый образ. Как вам?», — написала Рудова.

На свежих кадрах Рудова красовалась с удлиненными волосами, собранными в высокий хвост и ярко-алой губной помадой.

«Вам идет! Красотка! Классная! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Наталья Рудова жаловалась, что сильно загружена на проектах, поэтому в отпуск может отправиться только перед новым годом.

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