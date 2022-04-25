Для безбедной жизни в эмиграции: вскрылся новый источник доходов сбежавшей Хаматовой

46-летняя актриса театра и кино Чулпан Хаматова сбежала в Латвию и теперь чаще напоминает о себе не своими ролями в фильмах или на сцене, а громкими заявлениями и скандалами на политической почве. Звезда решила остаться в эмиграции и сжигает все мосты.

В одном из интервью Хаматова жаловалась, что ее сбережений в безработном настоящем ей хватит на три-четыре месяца. Но она недоговаривала, что имеет элитное жилье в Москве, за сдачу в аренду с которого вполне может прожить безбедно в эмиграции.

Как сообщает «Комсомольская правда», у Хаматовой есть квартира в Москве площадью 158 «квадратов» рядом с Патриаршими прудами, рыночная стоимость которой составляет порядка 130 миллионов рублей. И с ежемесячной сдачи ее в аренду актрисы вполне может выручать по 300 тысяч ежемесячно и покрывать свои нужды. К тому же, за жильем есть кому присматривать – в столице у нее родной брат, друзья, они и контролируют квартиру.

В Латвии Хаматова живет в собственном доме, который построила в коттеджном поселке под Ригой. Его стоимость начинается от 40 тысяч евро. Девять лет назад актриса купила землю и построила себе жилье, получив вид на жительство.

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