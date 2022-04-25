Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

«Дар Всевышнего»: Ильиных и Полунин рассекретили необычное имя второго малыша

Первенца танцора и фигуристки зовут Мир, имя братика – не менее оригинальное.

«Дар Всевышнего»: Ильиных и Полунин рассекретили необычное имя второго малыша
Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото: Global Look Press

Фигуристка Елена Ильиных накануне стала мамой во второй раз. Она подарила мужу Сергею Полунину еще одного сына. Первое фото новорожденного молодые родители уже успели показать в своих соцсетях.

Не стали делать тайны молодые родители и из имени своего крохи. Мама с папой указали, как назвали сынишку.

Елена Ильиных показала сына. Фото: соцсети

«Дар уже здесь», — подписал фото Полунин. А новоиспеченная дважды мама указала: «Дар Всевышнего».

Необычное имя вызвало восторги у поклонников. «Дар Сергеевич», — примерил кто-то имя с отчеством и признал, что это красиво. Первенца звезд зовут Мир, поэтому удивлением для многих оригинальное имя второго ребенка не стало.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Елена Ильиныхноворожденный сынНовости googleновости шоу-бизнесапополнение в семьеСергей Полунин