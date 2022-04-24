Роскошь в каждом пикселе: Яна Рудковская похвасталась пасхальным украшением дома

Продюсер и светская львица Яна Рудковская обожает все красивое. В телеграм-канале Яна Рудковская поделилась снимками, на которых запечатлела свой украшенный на Пасху особняк.

Все сделано с большим чувством вкуса, стиля, меры и красоты. Корзины, украшенные ветками вербы, крашенными яйцами.

Букеты цветов, пасхальные куличи, статуэтка в виде пасхального кролика – все очень изящно вписалось в интерьер особняка Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

«Всех православных с праздником! Пасхи! Мира и добра всем! Хочется, чтобы хотя бы в этот день в ваших сердцах была только любовь! Христос Воскресе», — поздравила подписчиков Яна Рудковская.

Напомним, на днях Евгений Плющенко впервые за долгое время показал сына от первого брака с Марией Ермак.

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