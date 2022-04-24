Карапуз в полосатом боди: Сергей Безруков с младшим сыном Васей на руках поздравил поклонников с Пасхой

Известный актер и режиссер Сергей Безруков наслаждается общением с наследником.

Популярный артист Сергей Безруков в браке с режиссером Анной Матисон воплотил в жизнь свою мечту о большой семье. У пары трое детей – два сына Степан и Василий и дочка Маша.

Сергей Безруков, ранее скрывавший детали своей личной жизни, с некоторых пор ведет себя довольно открыто. Он часто показывает в соцсетях наследников.

На этот раз Сергей Безруков предстал с младшим сыном Васей на руках. Он нежно гладил наследника, облаченного в полосатый боди.

«С праздником светлой Пасхи! Всем мира! Веры! Добра! Здоровья!» — поздравил поклонников Сергей Безруков.

Напомним, всего у Сергея Безрукова пятеро детей. Двое — дочь Александра 2008 года рождения и сын Иван 2011 года рождения — появились на свет вне брака.

Их мама — петербургская актриса Кристина Смирнова. Александра и Иван родились, когда Сергей Безруков был женат на своей первой супруге, актрисе Ирине Безруковой.

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