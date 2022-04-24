«Грустная история, очень. Жаль»: почему Галкин в Израиле теперь надолго, рассудил Шахназаров

Максим Галкин улетел Кесарию в отпуск, но уже сейчас начал трудовую деятельность за границей.

Журналист Михаил Шахназаров полагает, что у Максима Галкина порядком сдали нервы, и из-за этого он наделал много глупостей, которые разгребать ему придется еще очень долго.

По словам ведущего YouTube-программы «Шах и мат», комик изначально ничего такого не сделал, но почему-то сильно испугался того, что с ним стали разрывать рекламные контракты в России. И появилось «истеричное выступление» Галкина в Сети.

Шахназаров уверен, что разрыв рекламных контрактов с юмористом – это чистой воды маркетинг, никакого серьезного контекста тут не было. Но Галкин принял решение практически тайно улететь из России в Израиль вместе со всей семьей. Как он сказал – «отдохнуть».

Шахназаров на своем шоу заметил, что сочетание «денег нет, а я поехал отдохнуть» звучит странно. По мнению журналиста, Галкин изначально рассчитывал побыть в Израиле с месяц, но теперь из-за сдавших нервов наболтал слишком много резких вещей и решил задержаться на чужбине.

«Грустная история, очень. Не до смеха. И жаль», — сказал журналист.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.