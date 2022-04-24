«Не могу теперь делать»: Ида Галич рассказала, как хейтеры мешают ей в жизни

Телеведущая Ида Галич ответила своим хейтерам в социальных сетях. Знаменитость негодует, так как из-за негативных сообщений она не может помогать нуждающимся.

Галич не из тех, кто будет расстраиваться из-за оскорблений в комментариях под постами. Однако Иду напрягают слова хейтеров.

Из-за гневных комментариев Ида не видит сообщения тех, кому могла бы помочь.

«Я очень хочу донести до людей один важный момент. Из-за проклятий в своем директе я не могу теперь делать то, что мне всегда удавалось — помогать. Мне действительно сейчас может писать человек, которому физически я могу помочь. Но я не увижу его сообщения из-за негатива, который мне присылают люди или боты. Пожалуйста, перед тем как написать «сдохни, тварь», подумайте!», — заявила Ида в личном микроблоге.

Напомним, ранее Ида Галич рассказала о своем изменении в питании. Знаменитость скорректировала рацион и убрала из него рафинированный сахар. Ида сделала это для здоровья, но плюсом еще и похудела.

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