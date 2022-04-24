Вслед за братом? Ромео Бекхэм может сыграть свадьбу с моделью

Младший брат Бруклина Бекхэма спровоцировал слухи о своей свадьбе. Поклонники уверены, что Ромео Бекхэм последовал примеру родственника и тоже желает узаконить отношения со своей девушкой Мией Реган.

Ромео Бекхэм и Мия Реган начали встречаться в 2019 году. Пара не собирается тратить три миллиона долларов на свадьбу, как это сделали Никола и Бруклин. Но все же они разговаривают о создании семьи.

При этом инсайдеры thesun.co.uk. заявили, что Ромео и его возлюбленная еще слишком молоды для супружеской жизни.

«Они безумно влюблены друг в друга, но пока им нужно уделить больше внимания своей карьере. Они еще слишком молоды», — передают источники.

Напомним, ранее старший брат Ромео Бекхэма вместе со своей женой опубликовали одно фото со свадьбы. Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм запретили съемку на главном торжестве своей семейной жизни. А сами всю церемонию ходили с «кнопочными» телефонами.

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