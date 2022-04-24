«Обидно и неприятно»: муж Гоар Аветисян больше не пытается вернуть визажиста

Бывший возлюбленный Гоар Аветисян заявил, что визажист сильно изменилась с момента их расставания.

Именно поэтому Сергей не желает возвращать Гоар и заново строить семью с бьюти-блогером. По словам Сергея, высшие могли вмешаться в семейную жизнь. И Сергей не хочет этому препятствовать.

«Боженька отвел Гоар от меня, а меня от Гоар. Значит так лучше. Я доверяю Господу на все сто процентов, поэтому никогда ни о чем не жалею. Бывает больно, бывает обидно и неприятно, но завтра я стану другим, и все эти шрамы уже больше не будут чувствовать боль. Вот тогда мы посмотрим, кто есть кто в этой жизни», — отметил экс-избранник Гоар Аветисян.

«Той самой прежней Гоар больше нет. Возвращать некого», — добавил Сергей.

Напомним, ранее Гоар Аветисян заметили на свадьбе подруги. Знаменитость выглядела немного расстроенной. Так как сама визажист переживает непростые времена в личной жизни. Недавно романтические отношения Гоар дали трещину.

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