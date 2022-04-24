«Христос воскресе!»: Антонова показала нарядные куличи, которые испекли поклонники по ее рецептам

Актриса Наталия Антонова не только хорошо играет на сцене театра или перед кинокамерой. Она также увлекается живописью и кулинарией. А на ее блоги в Сети люди нередко подписываются ради вкусных рецептов звезды.

Перед праздником Пасхи артистка поделилась своими любимыми рецептами куличей и творожных пасочек. Поклонники в благодарность выслали в ответ фотографии с результатом своего труда, показав нарядную выпечку и сладости.

«Христос воскресе! Любуюсь вашими куличиками! Спасибо за фотографии и за доверие! Рада, что вам нравятся мои рецепты. Здоровья и любви!» — написал Наталия Антонова в своем телеграме.

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