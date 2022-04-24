В домашней одежде и без макияжа: Подольская с сыном Ваней на руках показала, как развлекается на Пасху ее семья

Популярная вокалистка Наталья Подольская пасхальное утро провела в кругу своей семьи – с сыновьями Темой и Ваней, мамой, сестрой-близнецом Юлианой и двумя ее дочками-двойняшками.

В телеграм-канале Наталья Подольская разместила видео, которым запечатлела, как дружное семейство устроило «яичные бои».

Дети и взрослые по очереди подходили друг к другу с крашеными яйцами и стукались ими. Со стороны все выглядело очень забавно и дружно.

«Деретесь яйцами?» — спросила у своей аудитории Наталья Подольская.

Подписчики ответили утвердительно, заявив, что это давняя традиция в их семьях.

Наталья Подольская в кадре предстала в домашней одежде и без макияжа. На руках она держала младшего сына Ваню.

Вокалистка довольно часто позволяет себе появляться в соцсетях не при параде. Наталья Подольская не видит ничего плохого в том, чтобы показывать себя такой, какая она есть в обычной жизни.

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