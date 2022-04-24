Милота какая! Дочь Навки в платьице с воротничком «Клодин» и алой косынке предстала у церкви

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась к своим поклонникам в день Пасхи.

«В этот светлый праздник на меня снисходит такое теплое ощущение благодати и радости. Чем больше живу, тем больше понимаю, что гармоничный внутренний мир, внутренний посыл и заповеди божьи помогают нам быть счастливыми, красивыми и многогранными людьми.

Вот знаете, иногда смотришь на человека лет за восемьдесят, а у него глаза горят, он живой, активный, красивый и абсолютно не старый! И я искренне верю в то, что такой человек живет с Богом внутри, в согласии с собой и миром, не нарушает заповеди божьи, не завидует. Его красоту души, счастье и молодость видно невооруженным глазом, потому что он как будто светится изнутри!

Поэтому в этот праздник я искренне желаю нам всем внутреннего света и благодати божией», — написала Татьяна в своих соцсетях.

Праздничное послание Татьяна Навка проиллюстрировала фотографией младшей дочки Наденьки. Наследница предстала у храма в черном платье с воротничком «Клодин» и в алой косынке на голове.

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