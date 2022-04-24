«Всем мира, добра, здоровья и любви!»: Яна Рудковская вместе с семьей показала праздничные куличи

Звездный продюсер Яна Рудковская разместила в личном микроблоге фотографию в праздничный день. Вместе с мужем и двумя сыновьями знаменитость отпраздновала куличами с яйцами Пасху.
Яна в белоснежной тунике с пышными рукавами и ярким принтом позировала рядом со своими мужчинами. Евгений Плющенко с младшим сыном Арсением на руках стоял возле старшего сына и жены.
В руках у Рудковской был пышный кулич, украшенный съедобным гнездом. Также в комнате стояли фигурки кроликов, веточки вербы и живые цветы.
«Всех православных со светлым праздником Пасхи! Всем мира, добра, здоровья и любви! Христос Воскресе!», – написала в своем микроблоге Рудковская.
Напомним, ранее Яна Рудковская запечатлела младшего сына за праздничным столом. Продюсер наблюдала за Арсением, пока малыш рассматривал разукрашенные яйца и куличи.
Младший наследник Плющенко в прошлом году был еще маленьким. А в этом – у мальчика появился интерес к такому яркому празднику.
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