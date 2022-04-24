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«Представляю, как ему больно»: бывшего мужа Бородиной из-за любовной истории с другом искренне пожалел Кушанашвили

Ксения Бородина стала встречаться с бывшим товарищем Курбана Омарова.

«Представляю, как ему больно»: бывшего мужа Бородиной из-за любовной истории с другом искренне пожалел Кушанашвили
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина недавно призналась, что на самом деле встречается с Трофимом Семищенко, бывшим лучшим другом своего мужа Курбана Омарова. При этом ведущая также дружила с экс-женой своего нынешнего возлюбленного, косметологом Виолеттой Паршиной.

Оскорбленный экс-супруг даже посвятил этому пост, а ведущая попросила поменьше заглядывать в ее постель.

Ксения Бородина и Виолетта Паршина. Фото: соцсети

«Я представляю, как ему больно», — посочувствовал Курбану Омарову Отар Кушанашвили на своем шоу «Каково?!»

Он уверен, что бывшая пара, прилюдно ругается в сети вовсе не для пиара, как полагают некоторые. Уж больно искренне звучит тональность их чувств в этой перепалке. При этом ведущий убежден, что Моргенштерн «разошелся» с Диларой исключительно ради пиара своего свежего сингла.

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Ксения БородинаКурбан ОмаровМоргенштернновости goоgleОтар Кушанашвили