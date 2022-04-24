«Постановка! А что не постановка?»: Кушанашвили отреагировал на развод Моргенштерна

Отар Кушанашвили на своем шоу «Каково?!» прокомментировал развод Моргенштерна. Журналист убежден, что расставание с Диларой Зинатуллиной – чистой воды инсценировка для продвижения его нового сингла «Селяви».

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Ведущий считает, что уж слишком быстро вышла в свет песня после заявления о разводе пары. «Через две минуты», — сказал он. А когда Отар увидел огромные просмотры музыкальной композиции, он понял, что старания Моргенштерна и его жены были не напрасными.

«Это постановка! А что не постановка? Сейчас все постановка!» — сказал Кушанашвили.

По словам журналиста, инсценировки стали нормой сегодняшнего дня.

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