«Постановка! А что не постановка?»: Кушанашвили отреагировал на развод Моргенштерна

Отар Кушанашвили на своем шоу «Каково?!» прокомментировал развод Моргенштерна. Журналист убежден, что расставание с Диларой Зинатуллиной – чистой воды инсценировка для продвижения его нового сингла «Селяви».
Ведущий считает, что уж слишком быстро вышла в свет песня после заявления о разводе пары. «Через две минуты», — сказал он. А когда Отар увидел огромные просмотры музыкальной композиции, он понял, что старания Моргенштерна и его жены были не напрасными.
«Это постановка! А что не постановка? Сейчас все постановка!» — сказал Кушанашвили.
По словам журналиста, инсценировки стали нормой сегодняшнего дня.
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