«Какой же он прекрасный малыш»: Ида Галич показала умилительное фото сына

Телеведущая Ида Галич разместила в личном микроблоге фотографию с подросшим сыном Леоном. Малыш позировал для мамы в ванной с пеной.

Ида Галич поздравила с Пасхой своих поклонников. И для того, чтобы поднять настроение фолловерам Ида показала умилительное фото сына. Также снимком с Леоном Галич напомнила, ради чего стоит жить.

«Я думаю, что мы сейчас все молимся об одном и том же. Благодатный огонь сошел, нам дали еще один шанс. Со светлым праздником Пасхи всех верующих! Давайте не останавливаться молиться и, пожалуйста, не останавливаться быть людьми», – такое пожелание оставила под фотографией Галич.

«Какой же он прекрасный малыш», «Какой он милый», «Такой сладкий», «С праздником, ангелочек!», – написали поклонники Иды Галич.

Напомним, ранее Ида Галич похвасталась своим маленьким помощником. Знаменитость рассказала, что ее сын уже помогает по хозяйству и готовит вкусные блюда.

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