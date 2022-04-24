Просто ангел! Сын Арзамасовой очаровал публику бездонными глазами-океанами на Пасху

Елизавета Арзамасова запечатлела сына от Ильи Авербуха с крашеным яичком.

Елизавета Арзамасова поделилась в социальных сетях на Пасху свежим снимком сына Левушки. Трогательная фотография малыша с крашеным яичком очаровала поклонников.

«Маленький ангелочек», «А глазоньки-то какие», «Милота!», «Очарование!» — восхитились пользователи Сети.

«Всех православных с Пасхой! Мира и добра!» — пожелала людям Елизавета Арзамасова.

Ранее мы писали, что малыша первое время звали совсем не Львом. Это имя придумал ему муж актрисы фигурист Илья Авербух, решив, что оно ему больше подходит, Елизавета не стала возражать. К слову, артистка намерена сменить фамилию на двойную — свою и мужа.

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