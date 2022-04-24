«Не нужно залазить в кровать»: Анатолия Цоя обвиняют в желании достичь победы в «Звездах в Африке» любой ценой

Исполнитель Анатолий Цой перешел дорогу многим участникам на шоу «Звезды в Африке».

Так, бывший резидент Comedy Woman Олег Верещагин «накинулся» в одном из последних выпусков на Анатолия Цоя. Бизнесмен обвинил исполнителя в нечестной игре. По словам Верещагина, Цой обольщает женскую часть игроков и этим приближает себя к победе.

«Я, как бы, действую другими методами. Мне не надо лезть в кровать к кому-то, чтобы договориться. Каждый действует по-своему», — заявил Верещагин. на шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ.

«Ты думаешь, что я ложусь в кровать для того, чтобы договариваться? Во-первых, это моя личная жизнь. А во-вторых, чтобы мне поговорить с человеком — не нужно залазить в кровать. Разве я со всеми так делаю, чтобы договариваться? Здесь сами люди видят, кто как себя ведет, за кого им голосовать», — ответил на нападки соперника 32-летний исполнитель.

Напомним, ранее Анатолия Цоя раскусили на момент нахождения артиста в шоу «Звезды в Африке». Зрители увидели, как Цой бегает за гимнасткой Севастьяновой.

Смотрите также:

Global

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.