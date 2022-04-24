Стала известна сумма алиментов, которую требует Виктория Дайнеко от бывшего мужа

Стали известны подробности судебного заседания певицы Виктории Дайнеко и ее экс-избранника Дмитрия Клеймена.

Оказалось, что певица требует с бывшего возлюбленного на содержание шестилетней дочери фиксированную денежную сумму, а не 1/4 часть доходов.

Виктория и Дмитрий развелись пять лет назад. Вначале барабанщик оставался примерным отцом и материально помогал артистке. Однако позже Дмитрий почти забыл о дочери. Поэтому Дайнеко через суд решила взыскать с экс-мужа принадлежащее ее дочери Лиде.

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей). Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях — и не поддерживают иск, как могли бы, и не заявляют со своей стороны никаких ходатайств», — прокомментировала ситуацию адвокат артистки Виктория Шакина в беседе со Starhit.ru.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко рассказала о романе с артистом Алексеем Воробьевым.

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