«Он ударил всех нас»: мать Криса Рока высказалась о пощечине Уилла Смита

Мать американского комика Криса Рока, мотивационный спикер и правозащитница Роуз Рок впервые высказалась о том, что ее сын получил по лицу на глазах у всей страны на церемонии вручения «Оскара».

Напомним, 57-летний комедиант вышел на сцену объявить очередного победителя премии и в ходе своей речи неудачно пошутил про лысеющую актрису Джаду Пинкетт-Смит. После этого муж артистки Уилл Смит встал со своего места и влепил пощечину шоумену, потребовав, чтобы тот «закрыл рот» в отношении его жены.

Мать Рока призналась, что это был единственный год, когда не присутствовала на «Оскаре», а смотрела награждение по телевизору. Когда ее сын получил удар по лицу, женщина подумала, что это все была инсценировка. Но потом Уилл Смит начал кричать на Криса, и тогда Роуз поняла, что произошел настоящий конфликт.

Миссис Рок не думает, что знаменитому актеру так важно было защищать честь своей супруги в этом случае.

«Ты отреагировал на то, что твоя жена бросила на тебя косой взгляд, пошел и сделал ей день, хотя она обдумывала смеяться или нет, когда это произошло», — сказала Роуз Рок в интервью каналу WIS. «Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил».

Женщина отметила, что теперь никто и не вспомнит те слова, какими словами ее сын поздравил победителя номинации – Смит испортил его выступление. Она добавила, что очень гордится Крисом и тем, как сдержанно он себя повел в этот скандальный момент.

Напомним, ранее брат комика захотел вызвать Уилла Смита на ринг, чтобы отстоять честь своего родственника.

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