Лапонька с куличами: Савельева показала редкое фото сына у храма

Саша Савельева в день Пасхи отметилась в церкви с наследником Леоном.

Саша Савельева стала мамой в 2019 году, сына Леона певица родила своему мужу, артисту Кириллу Сафонову.

Звезды сразу приняли решение, что не будут афишировать ребенка. Поэтому их наследника широкая публика не видела в лицо. Впрочем, выпускница «Фабрики звезд» в принципе редко балует фолловеров кадрами с малышом.

Но на этот раз Саша Савельева сделала исключение, запечатлев Леона на Пасху у православного храма. Подросший малыш старательно нес праздничные куличи в большой корзине в церковь.

Ранее с праздником Пасхи поздравил поклонников Максим Галкин, который специально для этого вышел с ними на связь в телеграме.

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