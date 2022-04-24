«Дожила до таких лет»: Светлана Немоляева отметила 85-летие на сцене родного театра

Актриса Светлана Немоляева отметила свой юбилей на сцене родного Театра Маяковского. Туда знаменитость пришла еще совсем юной.

Немоляева призналась, что счастлива отметить 85-летие в привычных стенах.

На спектакль Светланы Немоляевой приходил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я вас помню и знаю как очень мудрую маму. Самые светлые воспоминания у меня и о вашем супруге Александре Сергеевиче. Моих родителей, к сожалению, уже нет. Но вы были с ними хорошо знакомы. И теплота моих родителей теперь всегда будет в вас. Будьте, пожалуйста, здоровы, радуйте всех, кто приходит к вам, не останавливайтесь! Пусть ваши дети и внуки делают все, чтобы вас переполняло чувство гордости. А они очень гордятся вами!», – передали слова Пескова 7days.