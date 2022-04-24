Джиджи Хадид в наряде из белого кружева встретила свое 27-летие

Супермодель Джиджи Хадид отпраздновала 27-летие. Знаменитость выбрала кружевной наряд цвета молока для своего торжества и показала его в личном микроблоге.

На праздник пришли близкие друзья и вся семья Хадид. Гости и поклонники именинницы признали, что модель вышла в одном из самых лучших своих нарядов.

К слову, Джиджи в наряде цвета образа невесты подчеркнула стройные ножки. Полупрозрачные брюки облепили бедра модели. Также Хадид надела корсет и поверх кардиган из той же кружевной ткани.

больше по теме Неужели близнецы: Джиджи Хадид пришлось оправдываться за комментарий под фото беременной Рианны Модель поздравила певицу с пополнением и неожиданно привлекла внимание поклонников Ри.

На ногах модели были классические кремовые лодочки. Также Джиджи использовала в образе множество бижутерии. Жемчужине бусы, серьги с позолотой завершили образ именинницы.

А вот сестра Джиджи выбрала для праздника черное платье в стиле школьницы. Белла Хадид дополнила наряд сумкой Dior.

Напомним, ранее Джиджи Хадид обновил свой цвет волос. Знаменитость нанесла оттенок «платиновый блондин». Модель долгое время ходила с «огненными» волосами, а потом захотела вернуть себе более привычный облик.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.