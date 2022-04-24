И волосы кудрями! Сын Бориса Грачевского стал точной его копией

Филиппу недавно исполнилось два годика.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская отпраздновала двухлетие сына Филиппа, обнародовав в сети свежие кадры с ним.

Подросший малыш оказался точной копией своего отца, удивив сходством поклонников основателя «Ералаша». Филипп также унаследовал кудри родителя.

«Одно лицо с Грачевским!», «Фантастика! Как же дети Грачевского на него похожи!», «Сынок – просто копия папы!» — написали люди в социальных сетях.

Отметим, что на праздник к Филиппу пришли и предыдущая жена Бориса Грачевского Анна Грачевская с дочкой Василисой. Наследника режиссера тоже взяла внешность отца.

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