Есть опасения: эксперты считают, что Меган Маркл и принц Гарри – угроза для монархии

Два года назад герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности.

Два года назад Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. Их первый с того момента общий визит в Лондон состоялся буквально на прошлой неделе.

Встреча с королевой и принцем Чарльзом, по данным британских СМИ, прошла за чашкой чая в теплой обстановке. Тем временем королевский обозреватель Стивен Гловер считает, Меган и Гарри являются угрозой для монархии.

«Если Гарри любит свою бабушку так сильно, как он утверждает, он должен прекратить эти оскорбления в адрес королевской семьи и попытаться убедить Меган сделать то же самое», — цитирует Гловера The News.

Добавим, ранее стало известно, что Елизавета II встретится со своими правнуками Арчи и Лилибет в начале лета, когда будет праздновать платиновый юбилей правления Великобританией.

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