«Какая умничка, ничего себе»: Татьяна Лютаева похвасталась способностями внучки Ники

Актриса Татьяна Лютаева призналась в личном микроблоге, что ее пятилетняя внучка выучила стихотворение Булата Окуджавы «Молитва».

Ника рассказала для бабушки и ее поклонников выученные строчки. А фолловеры Лютаевой в свою очередь похвалили Нику. Так как не каждый взрослый человек выучит это произведение наизусть.

«Какая умничка, ничего себе», «И это пятилетняя малышка?», «Очаровательная девочка, успехов Нике», «Какая лапочка!», – восхитились малышкой поклонники Татьяны Лютаевой.

Отметим, что Ника родилась в семье актрисы и дочери Татьяны Лютаевой. Агния Дитковските летом прошлого года вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко. А третьего ноября 2021 года актриса стала матерью в третий раз.

Дочь Нику Агния родила 16 апреля 2017 года. А до этого, пятого июня 2014 года, у актрисы родился сын Федор. Мальчик является сыном актера Алексея Чадова.

Напомним, ранее Татьяна Лютаева рассказала, почему иногда не остается ничего, кроме развода. Артистка предпочитает не мучить партнера, если чувства погасли.

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