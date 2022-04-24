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На лице шрам, голова почти без волос: как выглядит актриса Воронкова после пожара

Звезда сериала «Марш Турецкого» в январе пережила трагедию в собственной квартире.

На лице шрам, голова почти без волос: как выглядит актриса Воронкова после пожара
Вера Воронкова. Фото: Global Look Press

В январе звезда сериалов «Марш Турецкого», «Каменская», «Год культуры»  Вера Воронкова пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире в Москве.

Сейчас заслуженная артистка поправилась и стала появляться на публике. Как она выглядит в настоящий момент, показали на шоу НТВ  «Ты не поверишь!»

Вера Воронкова
Вера Воронкова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

На лице Воронковой можно было увидеть шрамы, а на голове прическу «ежик». Знаменитость призналась, что была вынуждена из-за трагедии попрощаться с волосами. Впрочем, больше всего ее беспокоят руки. Пока на сцену театра она выходит в перчатках телесного цвета.

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