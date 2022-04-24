На лице шрам, голова почти без волос: как выглядит актриса Воронкова после пожара

В январе звезда сериалов «Марш Турецкого», «Каменская», «Год культуры» Вера Воронкова пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире в Москве.

Сейчас заслуженная артистка поправилась и стала появляться на публике. Как она выглядит в настоящий момент, показали на шоу НТВ «Ты не поверишь!»

На лице Воронковой можно было увидеть шрамы, а на голове прическу «ежик». Знаменитость призналась, что была вынуждена из-за трагедии попрощаться с волосами. Впрочем, больше всего ее беспокоят руки. Пока на сцену театра она выходит в перчатках телесного цвета.

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