«Пел ночью на крестный ход с хором»: Дима Билан в церкви вспомнил детские годы

Исполнитель Дима Билан разместил в личном микроблоге историю из прошлого. В Пасху артист посетил храм. И на знаменитость нахлынули воспоминания.

Билан рассказал, как пел в церковном хоре. Исполнителю была важна Пасха. Спустя десятилетия Билан по-прежнему радуется этому светлому празднику.

«Со светлым праздником Пасхой вас! Выбрался сегодня! Встретил очень много доброжелательных людей! Чувствовался трепет! Воспоминания стали осязаемыми. В детстве, учась, наверное, в классе 6-7, я пел ночью на крестный ход с хором музыкальной школы, где директором была Цэова Людмила Ибрагимовна, в церкви!», – вспомнил Билан.

«Ощущения были непередаваемые, чувство восторга и страха ответственности! Я помню, как пытался не уснуть до 11.30 ночи, ожидая этого события!», – добавил Билан в личном микроблоге.

больше по теме Дима Билан всерьез увлекся психологией Певец Дима Билан признался, что погружен в изучение себя.

Артист также рассказала о своих учителях в церковном хоре. Вспомнил о любимых произведениях, которые пел в детстве.

Напомним, ранее о здоровье артиста Димы Билана рассказала его продюсер и подруга Яна Рудковская.

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