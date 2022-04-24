«Все живое радуется и ликует»: Зара в праздничном костюме покрасила яйца и украсила куличи

Исполнительница Зара собралась отмечать Пасху. Для этого знаменитость приготовила сладкие куличи и покрасила яйца.

Зара сделала праздничную укладку и надела блузку с воротником-стойкой и песочную юбку в складку.

«Родные мои, уже несколько часов мы говорим друг другу: «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Эти слова Пасхального приветствия, пришедшие к нам из времен апостольских, свидетельствуют о событии вселенского значения, когда все живое радуется и ликует о воскресшем Спасителе рода человеческого, ради всех нас победившем смерть», – рассказала Зара.

«В день Пасхи Христовой в Иерусалиме уже 2000 лет с Неба сходит Благодатный огонь, сегодня ночью он прибыл в Москву. В этот святой праздник хочу пожелать вам и вашим деткам, вашим близким мира, здоровья и любви! Храни всех вас Всемилостивый Господь! Ваша Зара», – отметила певица в личном микроблоге.

Напомним, ранее Зара поздравила любимого отца с днем рождения. Певица рассказала, что у ее родителя несколько раз в год случается персональный праздник.

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