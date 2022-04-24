Утонченная нежность: Алина Кабаева в платье с декольте и рукавами-окороками вышла на публику

Алина Кабаева провела 23 апреля ежегодный фестиваль «Алина», праздник олимпийская чемпионка по художественной гимнастике посвятила теме Великой Отечественной войны. Звезда уверена, что она никогда не уйдет в прошлое.

«Я горжусь этим проектом и счастлива, что сюда приезжает много детей. Представляете, какая это возможность для тренеров и специалистов увидеть детей, звездочек, а потом дать им путь в большой спорт», — процитировал Кабаеву ТАСС.

К своим зрителям на сцену фестиваля Алина Кабаева вышла в цветочном платье оттенка фуксии с V-образным декольте и модными рукавами-окороками. Талию спортсменка подчеркнула благодаря крою наряда на запах.

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