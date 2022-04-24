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Платок и юбка в пол: пропавшая из соцсетей Кошкина появилась у монастыря

Актриса не выходила на связь с поклонниками более двух месяцев.

Платок и юбка в пол: пропавшая из соцсетей Кошкина появилась у монастыря
Яна Кошкина. Фото: соцсети

Фигуристая брюнетка Яна Кошкина после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками. Последняя публикация актрисы в соцсети была датирована 6 февраля, после чего Яна буквально испарилась.

Накануне Кошкина все же сделала долгожданную публикацию на своей странице. Она позировала у Зачатьевского монастыря, надев черно-красный платок, юбку в пол и черную накидку. Мрачноватый образ «разбавила» алой сумочкой. Таким образом, Кошкина поздравила фанатов с праздником Пасхи.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: соцсети

«Христос Воскресе!» — написала Кошкина.

Напомним, Яна Кошкина получила всенародную популярность благодаря ситкому «ЧОП». В прошлом году Константин Богомолов пригласил ее в театр.

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