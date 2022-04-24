Одно лицо: Гном Гномыч запечатлелся со старшим братом и отцом

У Евгения Плющенко есть сын Егор от первого брака.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко более десяти лет счастлив в браке с продюсером Яной Рудковской. Пара воспитывает двух сыновей – Сашу и Арсения. Немногие знают, что задолго до встречи с популярной блондинкой фигурист был женат. В первом браке у него родился сын Егор, которому уже 14 лет.

Накануне Саша Плющенко показал своим фанатам в соцсетях снимок, на котором позировал с отцом и старшим братом.

«С моим старшим братом Егором по папиной линии», — написал Гном Гномыч.

Фанаты отметили, что все трое очень похожи, буквально одно лицо.

«Как сильно похожи! Классные! Трое из ларца одинаковых с лица. Какой замечательный брат», — писали пользователи Сети.

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