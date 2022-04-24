«Все оценили»: постройневшая Макеева похвасталась результатом преображения

Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков в этом году впервые соблюдали пост. Накануне праздника Пасхи актриса с супругом вышла в свет, посетив показ мод в Москве. Звезда театра надела черное платье по фигуре и буквально утонула в комплиментах. Зрители заметили, как преобразилась Анастасия.

«Все оценили мой образ и минус 6 кг. Как приятно, что пост пошел на пользу и моей фигуре, хотя цели такой не преследовала. Как меня только не соблазняли: и поесть вкусно, и бокальчик вина, но мы были непреклонны», — написала Макеева.

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Напомним, буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейное жизни. Они стали супругами в мае прошлого года, сыграв свадьбу в Крыму. Там же прошла церемония венчания.

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