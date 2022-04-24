Творческая личность: как выглядит муж звезды «Мажора» Аксеновой, которого она скрывала от публики

Накануне в Москве прошел премьерный показ анимационной ленты «Бука. Мое любимое чудище». Одна из героинь картины – Варвара говорит голосом актрисы Любови Аксеновой. 32-летняя звезда «Мажора» также посетила кинотеатр в компании мужа, правда, на красной дорожке позировала одна.

Муж Любови Павел Аксенов – человек непубличный. Он снимает рекламные ролики, видеоклипы и заставки к видеоиграм и все время остается за кадром звездной жены.

Так случилось и на премьере. После того, как Любовь вернулась с красной дорожки, Павел достал из сумки термос и начал поить жену горячим чаем. Свидетели этой сцены отметили не только то, что Павел – очень внимательный супруг, но еще и творческая личность. На фоне своей элегантной жены 35-летний Аксенов выглядит довольно эксцентрично: его длинные всклокоченные волосы, дреды и растаманская бородка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.