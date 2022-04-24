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«Какие красивые фотки с Бали!»: Боня эффектно водрузила свои прелести в бикини на пушистую подушку

Звезда счастливо проводит время на островах.

«Какие красивые фотки с Бали!»: Боня эффектно водрузила свои прелести в бикини на пушистую подушку
Виктория Боня. Фото: соцсети

Виктория Боня вслед за Анфисой Чеховой отправилась отдыхать на Бали. Правда для телеведущей это вряд ли отпуск, ведь здесь она пребывает еще с зимы и уже перевезла сына на остров.

Чехова заявила, что ищет здесь душевного равновесия и почти нашла его. По словам Анфисы, она больше не будет упиваться унынием и начнет радовать позитивным контентом своих зрителей.

Виктория Боня тоже крайне довольна своим отдыхом на Бали, наслаждаясь беззаботностью и солнцем. Звезда устроила здесь красивую фотосессию, усевшись на пушистую подушку в бикини оттенка фуксии.

Виктория Боня.
Виктория Боня. Фото: t.me/v_bonya

«Какие же красивые фотки с Бали! Пока занята другим, нет времени постить, но позже буду заливать контент», — написала Виктория Боня в своем телеграме.

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