«Какие красивые фотки с Бали!»: Боня эффектно водрузила свои прелести в бикини на пушистую подушку

Виктория Боня вслед за Анфисой Чеховой отправилась отдыхать на Бали. Правда для телеведущей это вряд ли отпуск, ведь здесь она пребывает еще с зимы и уже перевезла сына на остров.

Чехова заявила, что ищет здесь душевного равновесия и почти нашла его. По словам Анфисы, она больше не будет упиваться унынием и начнет радовать позитивным контентом своих зрителей.

Виктория Боня тоже крайне довольна своим отдыхом на Бали, наслаждаясь беззаботностью и солнцем. Звезда устроила здесь красивую фотосессию, усевшись на пушистую подушку в бикини оттенка фуксии.

«Какие же красивые фотки с Бали! Пока занята другим, нет времени постить, но позже буду заливать контент», — написала Виктория Боня в своем телеграме.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.