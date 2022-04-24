Девичий коллектив: бывший муж Климовой Петренко вывел в свет красавицу-жену и трех дочек

Накануне в Москве состоялась премьера анимационной ленты «Бука. Мое любимое чудище», которую посетили многие российские звезды. Некоторые пришли с детьми и женами, как например Игорь Петренко.

Бывший муж актрисы Екатерины Климовой – многодетный отец. Климова родила ему двух сыновей – Матвея и Корнея, а третья жена – актриса Кристина Бродская – трех дочек. Все вместе они позировали перед камерами фотографов.

Восьмилетняя София-Каролина, пятилетняя Мария и трехлетняя Ева пока еще не привыкли к публичным выходам, поэтому чувствовали себя под вспышками камер неуверенно.

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Напомним, Игорь Петренко женился на Кристине Бродской в 2016-м, когда пара уже воспитывала дочь Софию-Каролину.

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